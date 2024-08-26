Названа истинная причина «одноразовости» современных двигателей

Вопрос от читателя «За рулем»:– Можно ли сказать, что «дуракоустойчивость» моторов прежних поколений была выше, чем у современных?Ответ экспертаМихаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:– Я считаю, что можно.
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