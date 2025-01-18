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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ширер допустил, что за 10 лет Холанд побьет его рекорд по голам в АПЛ: «Если будет оставаться в «Сити» так долго»

На счету форварда «Манчестер Сити» 79 мячей в Премьер-лиге, рекорд принадлежит Ширеру – 260 голов. Накануне Холанд продлил контракт с «горожанами» до 2034 года.

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