Хогард: идея Макрона о возможной отправке войск на Украину нереалистична

МОСКВА, 5 июня, ФедералПресс. Ветеран французского Иностранного легиона и отставной полковник Вооруженных сил Франции Жак Хогард выразил мнение, что инициатива президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу возможной отправки военных на Украину не имеет под собой реальных оснований.
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