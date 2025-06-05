Хогард: идея Макрона о возможной отправке войск на Украину нереалистична

МОСКВА, 5 июня, ФедералПресс. Ветеран французского Иностранного легиона и отставной полковник Вооруженных сил Франции Жак Хогард выразил мнение, что инициатива президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу возможной отправки военных на Украину не имеет под собой реальных оснований.