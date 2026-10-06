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Стартовал онлайн-курс RT Academy для молодых медийщиков из Южной Азии

Стартовал онлайн-курс RT Academy для молодых медийщиков из Южной Азии

Более 1 тыс. заявок заявок поступило на онлайн-курс «Международная журналистика» RT Academy для молодых медийщиков из Южной Азии.

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