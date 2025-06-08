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Журнал о бизнесе и инвестициях

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СМИ узнали о планах властей ужесточить наказание за нарушения при продаже сим-карт

СМИ узнали о планах властей ужесточить наказание за нарушения при продаже сим-карт

Новый пакет антимошеннических поправок в законодательство, разработанный Минцифры вместе с участниками рынка, содержит около 30 мер, в том числе он предусматривает ужесточение ответственности операторов за нарушение правил продажи сим-карт, узнал «Коммерсантъ».

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