СМИ узнали о планах властей ужесточить наказание за нарушения при продаже сим-карт

Новый пакет антимошеннических поправок в законодательство, разработанный Минцифры вместе с участниками рынка, содержит около 30 мер, в том числе он предусматривает ужесточение ответственности операторов за нарушение правил продажи сим-карт, узнал «Коммерсантъ».