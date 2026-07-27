Пирло: я больше не являюсь кандидатом на пост главного тренера сборной Италии

Тренер Андреа Пирло сообщил, что больше не является кандидатом на пост наставника сборной Италии. «Вчера вечером я узнал, что больше не являюсь кандидатом на пост главного тренера сборной Италии», — написал Пирло в социальных сетях.
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