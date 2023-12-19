«Уральские авиалинии» вводят зарубежные рейсы на фоне слухов о выкупе Airbus

В авиакомпании «Уральские авиалинии» отказались комментировать, завершилась ли сделка по выкупу самолетов Airbus у лизингодателей, но многозначительно дали понять — в ближайшее время в расписании появятся новые зарубежные рейсы.
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