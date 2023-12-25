Почеттино уверен, что Нкунку станет ключевым игроком «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высоко оценил дебютную игру французского полузащитника Кристофера Нкунку в матче с “Вулверхэмптоном” в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги, сообщает Чемпионат.
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