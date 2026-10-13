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Восемь лет в космосе и семь астероидов: ОАЭ подготовили необычную межпланетную миссию

Восемь лет в космосе и семь астероидов: ОАЭ подготовили необычную межпланетную миссию

 Посадочный модуль для миссии EMA к поясу астероидов / © TII На пресс-конференции в Абу-Даби, команда проекта представила уменьшенную вдвое модель посадочного аппарата своей разработки, которому предстоит достичь поверхности астероида.

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