Восемь лет в космосе и семь астероидов: ОАЭ подготовили необычную межпланетную миссию

Посадочный модуль для миссии EMA к поясу астероидов / © TII На пресс-конференции в Абу-Даби, команда проекта представила уменьшенную вдвое модель посадочного аппарата своей разработки, которому предстоит достичь поверхности астероида.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии