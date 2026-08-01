Коллаж Царьграда Может ли элита предать Россию? Что для этого должно произойти? На эти вопросы ответил полковник в отставке, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.
Баранец: "Вороватая элита прокляла СВО. Почему? Отвечу"
Комментарии
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Андрей Павлов
Ну так просветите! Судя по вашей реплике, вы вхожи как к западным толстосумам, так и к российским. Так объясните сирым и убогим, в чем они не правы.
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1 м.
СК
Сергей Ковалев
про "элиту" скучно, - нет ясных критериев "элитарности", как лучшего из возможного, ибо нет самой идеи, на основе которой ясно формулируется ответ на вопрос "куда летим?". эта "элита" народилась на "берите, сколько унесёте" (Ельцин, если чО). оно понятно, что настоящая элита вырастает из народа, поднимаясь системными "лифтами". где "лифты"? - их нет. а почему? - идеи нет.
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1 м.
Александр Каблучко
Он-то наверняка знает и папочка на каждого заведена, вот только не дают ему развернуться. Не в его это власти
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1 м.
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