ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 709 подписчиков

Баранец: "Вороватая элита прокляла СВО. Почему? Отвечу"

Баранец: "Вороватая элита прокляла СВО. Почему? Отвечу"

Коллаж Царьграда Может ли элита предать Россию? Что для этого должно произойти? На эти вопросы ответил полковник в отставке, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Павлов
Ну так просветите! Судя по вашей реплике, вы вхожи как к западным толстосумам, так и к российским. Так объясните сирым и убогим, в чем они не правы.
Ответить
1 м.
СК
Сергей Ковалев
про &quot;элиту&quot; скучно, - нет ясных критериев &quot;элитарности&quot;, как лучшего из возможного, ибо нет самой идеи, на основе которой ясно формулируется ответ на вопрос &quot;куда летим?&quot;. эта &quot;элита&quot; народилась на &quot;берите, сколько унесёте&quot; (Ельцин, если чО). оно понятно, что настоящая элита вырастает из народа, поднимаясь системными &quot;лифтами&quot;. где &quot;лифты&quot;? - их нет. а почему? - идеи нет.
Ответить
1 м.
Александр Каблучко
Он-то наверняка знает и папочка на каждого заведена, вот только не дают ему развернуться. Не в его это власти
Ответить
1 м.