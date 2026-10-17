Главное в тезисах: Удар по промышленному ядру: Утром 17 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также дронами по предприятиям в Кривом Роге, Запорожье и Житомире.
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