Законопроекты о запрете продажи вейпов в настоящее время уже приняли порядка 16 субъектов РФ, рассказал на пленарном заседании Госдумы Председатель Комитета ГД по охране здоровья Владимир Сысоев.
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