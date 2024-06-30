Бывшего начальника участковых отправили в СИЗО за взятки

Следователи обвиняют экс-начальника участковых в получении взяток на протяжении трех лет. Фигурантом уголовного дела о получении взяток стал бывший начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Новосибирской области Владас Дунаускас.
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