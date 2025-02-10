Экс-замглавы центра Росстата Шаина обвинили в злоупотреблении полномочиями

Следственные органы предъявили обвинение бывшему ому заместителю директора Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации (ГМЦ) Росстата Андрею Шаину в злоупотреблении служебными полномочиями.
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