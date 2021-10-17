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  • Vera Dobryagina
    У вас что, один штат писак на два сайта? Надоело эти повторы отслеживать. Так объединитесь уже, дешевле будет)))За мою же квартир...
  • Yarmita
    Живите для себя и не преживайте! Вы всё сделали детям, теперь они пусть позаботятся о вас. А невесткам вы всё равно н...За мою же квартир...
  • Александр Иванов
    Ну сама ведь сыновей воспитывала, ведь просто могли помочь матери с трешкой!!За мою же квартир...

За мою же квартиру меня ненавидят дети

За мою же квартиру меня ненавидят дети

Осталась вдовой. Продала одну квартиру, оставшуюся от моей матери, деньги разделила поровну на троих (двое женатых сыновей).

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Tania Еременко
Да, снохи делают из сыновей монстров - ночная кукушка всегда перекукует.
Александр Иванов
Ну сама ведь сыновей воспитывала, ведь просто могли помочь матери с трешкой!!
Yarmita
Живите для себя и не преживайте! Вы всё сделали детям, теперь они пусть позаботятся о вас. А невесткам вы всё равно ничего не докажете, поддерживайте контакт с внуками и с сыновьями.
Vera Dobryagina
У вас что, один штат писак на два сайта? Надоело эти повторы отслеживать. Так объединитесь уже, дешевле будет)))

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