За мою же квартиру меня ненавидят дети

Мир души, иллюзии и совершенство сознанияБизнес и финансыЗа мою же квартиру меня ненавидят детиОсталась вдовой. Продала одну квартиру, оставшуюся от моей матери, деньги разделила поровну на троих (двое женатых сыновей).Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьTania ЕременкоДа, снохи делают из сыновей монстров - ночная кукушка всегда перекукует.Александр ИвановНу сама ведь сыновей воспитывала, ведь просто могли помочь матери с трешкой!!YarmitaЖивите для себя и не преживайте! Вы всё сделали детям, теперь они пусть позаботятся о вас. А невесткам вы всё равно ничего не докажете, поддерживайте контакт с внуками и с сыновьями.Vera DobryaginaУ вас что, один штат писак на два сайта? Надоело эти повторы отслеживать. Так объединитесь уже, дешевле будет)))Комментировать
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