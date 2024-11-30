154 улицы в Феодосии на несколько дней останутся без газа

3 декабря ряд улиц Феодосии временно отключат от газоснабжения. Фото: Михаил Гладчук«Для предотвращения возникновения аварийной ситуации, а также недопущения отключения газа у абонентов в более холодный зимний период, Феодосийским УЭГХ будут выполнены работы по замене участка подземного газопровода среднего давления Ф530 мм по ул.