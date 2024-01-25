В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» учащиеся КалмГУ посетили Министерство внутренних дел по Республике Калмыкия

Сначала участникам акции рассказали о работе дорожно-патрульной службы полиции. Сотрудники группы пропаганды Госавтоинспекции МВД по Республике Калмыкия Игорь Зайцев и Эрдни Нимеев проинформировали присутствующих об особенностях службы, истории становления подразделения и продемонстрировали приборы технической оснащенности служебных транспортных средств.