10 удивительно вкусных блинных тортов

1. Блинный торт «Тирамису» Ингредиенты Для блинов: 3 столовые ложки молотого кофе; 200 г муки; 3 столовые ложки сахара; 2 столовые ложки какао-порошка; 1 чайная ложка разрыхлителя; 3 яйца; 50 г сметаны; 40 г растопленного сливочного масла; 1 чайная ложка ванильного экстракта или сахара; 400 мл ….
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии