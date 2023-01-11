В России собрались приравнять пособие по безработице к МРОТ

В Госдуму внесли проект новой редакции закона «О занятости населения в Российской Федерации», согласно которому максимальный размер пособия по безработице в первые три месяца выплаты приравнивается к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).
В Госдуму внесли проект новой редакции закона «О занятости населения в Российской Федерации», согласно которому максимальный размер пособия по безработице в первые три месяца выплаты приравнивается к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).
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