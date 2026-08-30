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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь Медведев – 5-й в рейтинге проспектов «Ванкувера» по версии сайта НХЛ. Мэлотра – 1-й, Кутс – 2-й

Официальный сайт НХЛ опубликовал топ-5 лучших проспектов «Ванкувера».  Список возглавил 18-летний форвард Калеб Мэлотра – 3-й номер драфта НХЛ-2026.

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