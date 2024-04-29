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Алла Пугачева не согласилась с итогами конкурса «Голос 12» и проигрышем Русских

Известная когда-то в Советском Союзе и России, а затем бежавшая в Израиль и на Кипр после начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины певица Алла Пугачева неожиданно высказала свое мнение о результатах двенадцатого сезона шоу “Голос” на Первом канале ТВ РФ в социальных сетях.

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