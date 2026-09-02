Топ-5 отелей в Турции, от которых в восторге российские туристы Турция давно завоевала сердца российских туристов своим теплым морем, богатой историей и, конечно же, разнообразием отелей на любой вкус и кошелек.
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