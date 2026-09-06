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ИА Регнум

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Путин попросил не трогать тигра, с которым встретился на Дальнем Востоке

Путин попросил не трогать тигра, с которым встретился на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин попросил не трогать тигра, которого он встретил на Дальнем Востоке. / Источник: © Global Look Press«Понятно, что для службы безопасности президента дикое животное рядом с президентом — практически ЧП.

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