Сегодня в России был дан старт профилактическому проекту «Полицейский Дед Мороз», который каждый год реализуется Министерством внутренних дел Российской Федерации при поддержке общественных советов при МВД России и его территориальных органах», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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