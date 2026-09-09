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Александр Беглов и Александр Бельский посетили выставку достижений Кронштадтского района Петербурга

Александр Беглов и Александр Бельский посетили выставку достижений Кронштадтского района Петербурга

Губернатор Северной столицы Александр Беглов и председатель петербургского ЗакСа Александр Бельский осмотрели выставку достижений Кронштадтского района "Кронштадт вчера, сегодня, завтра".

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