Президент Кубы назвал честью находиться на одной трибуне с Путиным

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назвал честью находиться на одной трибуне с российским президентом Владимиром Путиным и ветеранами Великой Отечественной войны во время парада Победы на Красной площади в Москве.
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