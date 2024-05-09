Президент Кубы назвал честью находиться на одной трибуне с Путиным

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назвал честью находиться на одной трибуне с российским президентом Владимиром Путиным и ветеранами Великой Отечественной войны во время парада Победы на Красной площади в Москве.