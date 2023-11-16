Хруби: США хотели бы вернуться к диалогу с РФ по контролю над вооружениями

В Соединенных Штатах заинтересованы в возобновлении «реальных дискуссий» с РФ по контролю над вооружениями, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики США Джилл Хруби.
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