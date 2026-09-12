Адвокат: Киргизия не обязана бесплатно эвакуировать тело альпинистки

Адвокат Александр Корытин сообщил, что киргизские спасатели не обязаны бесплатно эвакуировать тело русской альпинистки Натальи Наговицыной, погибшей при спуске с пика Победы 12 августа 2025 года.
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