Гендиректор АСИ заявила, что России не хватает около 1,5 млн рабочих

ВУ

Владимир Уфимцев

У меня ОДИН вопрос: кого же они, сука-лар, тогда завозят в Россию? КТО тогда эти 16 миллионов "оху@нно ценные специалисты"??? И когда хоть кто-нибудь из них, все эти хуснуллины-фарукшины-затуллины, ОТВЕЧАТЬ за всё это будут???