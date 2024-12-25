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Гендиректор АСИ заявила, что России не хватает около 1,5 млн рабочих

Гендиректор АСИ заявила, что России не хватает около 1,5 млн рабочих

России не хватает около 1,5 млн рабочих, а к 2030 году дефицит кадров увеличится до 2 млн человек. Об этом сообщила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в интервью газете "Известия".

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Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
У меня ОДИН вопрос: кого же они, сука-лар, тогда завозят в Россию? КТО тогда эти 16 миллионов &quot;оху@нно ценные специалисты&quot;??? И когда хоть кто-нибудь из них, все эти хуснуллины-фарукшины-затуллины, ОТВЕЧАТЬ за всё это будут???
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