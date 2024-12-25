Гендиректор АСИ заявила, что России не хватает около 1,5 млн рабочих

России не хватает около 1,5 млн рабочих, а к 2030 году дефицит кадров увеличится до 2 млн человек. Об этом сообщила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в интервью газете "Известия".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии