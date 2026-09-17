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Frank Media

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Машине можно отдать только то, что можно отменить

Автоматизация банковских решений упирается не в возможности технологий. Главный вопрос — где проходит граница между решением, которое система может принять сама, и тем, за которое должен отвечать человек.

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