Хигучи о победе на Гран-при США: «Результат оказался намного выше, чем я ожидала. Не совсем довольна тем, как каталась сегодня»

«Я очень счастлива и удивлена. Я чувствовала себя сильнее на Гран-при в начале своей карьеры, тогда я нацеливалась на золото, но ни разу не выигрывала, так что я действительно не ожидала, что одержу победу здесь.
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