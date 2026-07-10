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Мостовой о слухах, что Англия принимала виагру для адаптации к высокогорью: «Не пробовал никогда. Она же от другого помогает. У меня сын родился без виагры»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию, что сборная Англии якобы принимала виагру перед матчем с Мексикой на ЧМ-2026 для адаптации к высокогорью.

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