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Несекретные материалы

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Иностранный специалист из Узбекистана выиграл тендер на ремонт школы в Нижегородской области

И вот что из этого вышло. История просто анекдот, но очень показательная. Гражданин Узбекистана Музаффар Хайитов зарегистрировал ИП и выиграл тендер на ремонт кровли в школе, тупо занизив цены на свои услуги.

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