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WP рассказала о поиске США лучшего варианта для управления сектором Газа после войны

WP рассказала о поиске США лучшего варианта для управления сектором Газа после войны

Администрация президента США Джо Байдена решает вопрос, кто бы смог взять на себя управление сектором Газа после окончания войны, однако в настоящий момент из всех вариантов приходится склоняться к «лучшему среди плохих».

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