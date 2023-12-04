WP рассказала о поиске США лучшего варианта для управления сектором Газа после войны

Администрация президента США Джо Байдена решает вопрос, кто бы смог взять на себя управление сектором Газа после окончания войны, однако в настоящий момент из всех вариантов приходится склоняться к «лучшему среди плохих».
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