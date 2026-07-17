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Верховный суд запретил включать в платежки долги старше 3 лет

Верховный суд запретил включать в платежки долги старше 3 лет

Задолженности по жилищно-коммунальным услугам, возникшие более трех лет назад, не имеют права включать в счета управляющие компании и фонды капитального ремонта, постановил Верховный суд России, 17 июля сообщает «Российская газета».

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