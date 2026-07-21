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Умер актёр Дмитрий Поднозов

Умер актёр Дмитрий Поднозов

Кадр из фильма «Норвег»На 65-м году жизни умер актёр, театральный режиссёр Дмитрий Поднозов. Об этом сообщили в телеграм-канале театра «Особняк», художественным руководителем и сооснователем которого был артист.

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