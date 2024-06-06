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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Протас о том, что «Вашингтон» играет ради рекорда Овечкина: «Миф. Он никогда не тянет на себя. Александр – абсолютно про команду»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

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