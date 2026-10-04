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Мироманов о «СКА-Арене»: «Феноменально высокий уровень, атмосфера аншлага каждую игру. Похожа на арены «Монреаля» и «Вегаса»

Защитник СКА Даниил Мироманов поделился впечатлениями от выступлений и тренировок на «СКА-Арене».  «Арена классная, феноменально высокого уровня.

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