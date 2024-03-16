Показаны кадры уничтоженной в приграничье с Белгородской областью машины разминирования Wisent-2 ВСУ

Давно ставшие главными террористическими структурами киевского режима Служба безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки Минобороны (ГУР) долго и тщательно готовили масштабные операции по прорыву российской границы и вторжению подготовленных боевиков, усиленных идейными националистами, в Белгородскую и Курские области России.