Давно ставшие главными террористическими структурами киевского режима Служба безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки Минобороны (ГУР) долго и тщательно готовили масштабные операции по прорыву российской границы и вторжению подготовленных боевиков, усиленных идейными националистами, в Белгородскую и Курские области России.
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