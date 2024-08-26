«Новый чат-бот»: в Госдуме сообщили, как найти своих исчезнувших родственников в Курской области

МОСКВА, 26 августа, ФедералПресс. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, депутат фракции «Единая Россия» от Курской области Екатерина Харченко обсудила важные меры поддержки для жителей приграничных территорий, которые столкнулись с потерей связи с родными.
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