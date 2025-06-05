На Таймыре оленеводы получили грант для приобретения дронов

Краевой грант в размере 8,5 миллиона рублей получил один из крупнейших оленеводческих комплексов Красноярского края — хозяйство «Яра-Танама», его направили на закупку беспилотных летательных аппаратов, 5 июня сообщает сетевое издание «Таймырский телеграф».
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