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Лихачев и Гросси обсудили судьбу ЗАЭС: диалог по безопасности в Калининграде

Лихачев и Гросси обсудили судьбу ЗАЭС: диалог по безопасности в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 6 июня, ФедералПресс. В Калининграде прошли переговоры между генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым и руководителем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

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