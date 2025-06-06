Лихачев и Гросси обсудили судьбу ЗАЭС: диалог по безопасности в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 6 июня, ФедералПресс. В Калининграде прошли переговоры между генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым и руководителем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.
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