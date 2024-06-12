Комплексы "Искандеры-М" примут участие в учениях ядерных сил России

Военнослужащие Ленинградского военного округа в рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил отработают получение специальных боеприпасов для ракетного комплекса "Искандер-М", сообщили в среду, 12 июня в министерстве обороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии