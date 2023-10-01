Блогеры устроили сражение двух редчайших Audi: S1 Hoonitron и Quattro S1

Британскому каналу Carwow удалось собрать в одно время и в одном месте уникальный S1 Hoonitron, созданный в единственном экземпляре для знаменитой «Джимханы» Кена Блока, в соперники которому выбрали культовый раллийный болид Audi Sport Quattro S1 категории Group B, в своё время как раз послуживший источником вдохновения для современного «заряженного» электромобиля для известного американского автогонщика.