⚡️ Российские военнослужащие с помощью «Герани-4» ударили по двум сухогрузам в акватории Бугского лимана и в порту Черноморск Видео: Минобороны России/ТАСС 📹 Не грузит видео? Смотрите «Крым 24» в MAX тест тест.