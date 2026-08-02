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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алаев о правах на показ РПЛ: «Интерес есть, территорий много. При правильной работе дополнительные сделки будут по ходу сезона»

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил о планах может увеличить число стран, в которых транслируются матчи чемпионата России.

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