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Несекретные материалы

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Генералу бундесвера, недооценившему боеспособность российских войск, напомнили про 1943 год

Генералу бундесвера, недооценившему боеспособность российских войск, напомнили про 1943 год

Глава «Украинского ситуационного центра» в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг вынужденно признал, что военные возможности России не были реалистично оценены военными аналитиками НАТО при прогнозировании ими боевых действий на Украине в 2023 году.

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