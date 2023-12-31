Генералу бундесвера, недооценившему боеспособность российских войск, напомнили про 1943 год

Глава «Украинского ситуационного центра» в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг вынужденно признал, что военные возможности России не были реалистично оценены военными аналитиками НАТО при прогнозировании ими боевых действий на Украине в 2023 году.
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