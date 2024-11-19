Трамп ответил словом «правда» на сведения о плане ввести режим ЧС

Победитель президентской гонки Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп проинформировал о том, что он действительно планирует депортировать с территории державы огромное число нелегально въехавших на неё мигрантов.
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