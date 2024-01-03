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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Феррари»-2024 прошла крэш-тест. Ранее его провалил «Ред Булл» (It.motorsport)

Шасси на сезон-2024 (рабочий индекс – 676) прошло крэш-тест ФИА, утверждает It.motorsport.com. Машина выдержала все испытания.

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