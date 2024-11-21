Just Giving теперь поддерживает варианты оплаты пожертвований с использованием более чем 60 криптовалют

Популярная платформа для сбора средств JustGiving объявила о поддержке криптовалютных платежей. Теперь пользователи могут делать пожертвования в более чем 60 различных цифровых валютах, включая Bitcoin, Ethereum, Tether и Dogecoin.
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